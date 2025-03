Lampe frontale LED rechargeable HF8R Work : étanche avec mise au point automatique

Lampe frontale robuste idéale pour tous ceux qui travaillent dans l'obscurité pendant de longues périodes. C'est la première lampe frontale qui permet de travailler de longues heures les mains libres et qui ne nécessite aucune commande manuelle.

Elle est dotée d'une batterie puissante facilement rechargeable et des éléments de protection sur le verre frontale. La HF8R Work est résistante à l'eau (IP68) et convainc par son éclairage frontal rouge et un rendu des couleurs élevé. Elle peut également être commandée à distance via l'application Ledlenser Connect.