Lampe frontale LED rechargeable HF4R Work : étanche, fine et légère

La HF4R Work est notre lampe frontale la plus fine et légère pour les professionnelles. En plus de ses trois niveaux de luminosité et de son éclairage frontal rouge, elle a un rendu des couleurs élevé pour les traveaux de proximité.

Elle est dotée d'une batterie puissante facilement rechargeable et des éléments de protection sur le verre frontale. La HF4R Work est résistante à l'eau lors des immersions prolongées (IP68). La lampe frontale est livrée avec des accessoires pour la fixer sur les casques.