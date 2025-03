Projecteur AF8R Work : idéal pour les professionnels avec alimentation hybride

La Ledlenser AF8R Work est un projecteur polyvalent et puissant, conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, des plombiers, des ingénieurs civils et des installateurs de chauffage, ventilation et climatisation. Il offre un éclairage intense et efficace, idéal pour les grands chantiers nécessitant une forte puissance lumineuse.

Son mélange de LED blanches chaudes et froides, crée un motif lumineux unique qui éclaire précisément les zones de travail. La température de couleur est réglable, permettant d’adapter l’éclairage en fonction des besoins spécifiques de chaque situation.

Son alimentation hybride garantit une flexibilité totale : il fonctionne aussi bien sur batterie rechargeableque sur secteur.