Lampe LED de classe énergétique A : vous ne trouverez pas mieux classée !

LEDVANCE lance Ultra-Efficace, sa première lampe LED en classe énergétique A…



La technologie de filaments LED haute performance associée à une électronique dédiée permet à cette lampe d'atteindre 210 lm/W, une haute performance en termes d'efficacité énergétique. Elle n’est pas non plus en reste en ce qui concerne sa durée de vie de 50 000 heures et un nombre de cycles de commutation allant jusqu'à 500 000 !



En cette période de fortes hausses du coût de l’énergie, cette lampe constitue un véritable levier d’économie pour chaque foyer, avec des performances plus de 55% à 90% supérieures à celles des lampes LED équivalent de classe énergétique E. Les émissions de CO 2 s’en trouvent également réduites notamment du fait de la longévité exceptionnelle de ces lampes, réduisant l’impact environnement du transport. La conception du produit a fait l’objet d’une véritable démarche « environnementale », avec un conditionnement à base de carton recyclé et des encres naturelles.