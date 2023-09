Le BIM pour les projets d’infrastructures : enjeux et pratiques - BIM60

Catégorie : Formation continue

La maquette numérique (BIM) devient progressivement une démarche clef pour la gestion des projets d’infrastructures et d’aménagement du territoire. Le BIM infrastructure développe ainsi un panel de solutions et de pratiques spécifiques répondant autant aux problématiques des petits aménagements ou de grands projets grâce à une démarche collaborative entre les acteurs depuis la conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation.



Objectifs :

Comprendre les enjeux propres aux projets d’infrastructures et d’aménagement en BIM.

Connaître les principales méthodologies actuelles.

Comprendre les évolutions en cours (IFC for Infrastructure) et les perspectives pour l’exploitation (CityGML / InfraGML).

Mettre en place un socle Multi-échelle avec eveBIM.

1 490 €
2 jours (14 heures)
Suivre le module de formation en ligne « Fondamentaux du BIM dans le bâtiment » (eBIM).
Maitres d'ouvrages, Géomètres, Urbanistes, Bureaux d'études, Entreprises TP

Programme :

Consultez le programme ici.