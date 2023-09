Le commissionnement : du projet à la maintenance du bâtiment - ENR70

Catégorie : Formation continue

Le Commissionnement (Commissioning en anglais) se définit dans un programme de construction, comme l’ensemble des tâches et services qui assurent la continuité des performances de la programmation jusqu’à l’exploitation.



Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, installateur, mainteneur et utilisateur, ne peuvent plus travailler séparément lorsque la performance énergétique est un objectif commun. Sinon, cette performance risque de ne pas être au rendez-vous !



Objectifs :

Connaître les enjeux du commissionnement.

Identifier les rôles et missions de chaque acteur.

Avoir une vision claire des méthodes à appliquer.

Diplôme préparé : Autre Thème : Conduite d'opérations, Commissionnement Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaitre les principales solutions constructives du bâtiment et les équipements techniques. Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvres : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Entreprises de construction - Experts juridiques et d’assurance - Bureaux de contrôle

Programme :