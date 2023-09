Le solaire Photovoltaïque : les fondamentaux - ENV91

Catégorie : Formation continue

Présenter une vision d’ensemble du domaine photovoltaïque.

Appréhender le domaine du photovoltaïque : technologies, formalités administratives, réglementations.

Choisir un système photovoltaïque selon les usages et les besoins énergétiques des bâtiments.

Appréhender les aspects économiques d’une installation photovoltaïque.

Diplôme préparé : Autre Thème : Performances énergétiques et environnementales Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Connaître les fondamentaux de la thermique ou avoir suivi la formation « Fondamentaux de la thermique des bâtiments : équipement, enveloppe » (ENR17). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage : Gestionnaires de patrimoine - Bailleurs sociaux - Exploitants, Maîtres d’oeuvre : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie

Programme :