Les bases de l'assurance construction - JUR1

Catégorie : Formation continue

L’assurance construction a été instaurée par la loi de janvier 1978 dite « loi Spinetta ». Son rôle est de couvrir les dommages matériels liés aux travaux de construction et survenant dans les dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Les objectifs de la loi sont clairs : protéger le maître d’ouvrage et l’indemniser rapidement, garantir une couverture durable dans le temps, lutter contre la sous-assurance dans le BTP, responsabiliser les acteurs, et in fine, améliorer la qualité de la construction.



Objectifs :

Identifier et délimiter les risques liés à la construction et aux travaux.

Connaître la réglementation inhérente à l’assurance construction, les rôles et obligations des constructeurs.

Comprendre la problématique de la responsabilité des constructeurs et leur articulation avec les contrats d’assurance.

Maîtriser le fonctionnement des contrats d’assurance (RD, RC, DO…) et leurs garanties (obligatoires, facultatives) pour mieux cerner ses besoins en assurance, prévenir les risques et gérer les sinistres.

Diplôme préparé : Autre Thème : Aspects économiques et juridiques Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maitres d’ouvrages publics et privés – Architectes – Bureaux d’études – Contrôleurs techniques – Industriels – Toute personne ayant besoin de connaître les bases de l’assurance construction

Programme :

Consultez le programme ici.



