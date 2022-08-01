Les rangements sur-mesure Coulidoor
Dressing, rangement d’entrée, meuble de télévision, le savoir-faire Coulidoor n’a pas de limite en matière d’aménagement ! Le rangement sur-mesure permet d’agencer tous les espaces en fonction des contraintes qui leurs sont propres. Les meubles peuvent être droits, en angle, sous-pente, de toute hauteur sous plafond… Des solutions techniques existent pour répondre à tous les besoins.
Plus d’espace perdu, le rangement sur-mesure permet d’aménager des lieux aux exigences particulières comme des combles, sous des escaliers ou des appartements atypiques. Certains modules ont déjà été pensés pour simplifier la tâche. Ainsi la croix range-bouteille contribue à l’installation d’une belle cave à vin facilement et les compartiments permettent de prévoir des casiers en un clin d'œil.
Côté utilisation, les nombreux accessoires proposés facilitent l’usage du rangement au quotidien. Porte-pantalons, organiseur de tiroir, penderie, système d’éclairage à LED intégrées, tout se range et se retrouve aisément.
Grâce aux larges gammes de portes Coulidoor, le rendu va être en adéquation totale avec l’environnement. Portes coulissantes, pivotantes, sur charnières ou pliantes, elles vont correspondre à différents besoins d’agencement. Elles peuvent être posées de manière à fermer intégralement un rangement ou en alternance pour laisser des caissons ouverts.
De plus, avec sa variété de décors et de vitrages, il est possible d’alterner les façades pour un intérieur personnalisé. Des bois tendance aux couleurs unies, en passant par les vitres aux imprimés déco, la façade peut être assortie au rangement ou créer du dynamisme avec d’autres teintes.
Produit disponible chez nos distributeurs Coulidoor.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Panneaux d’épaisseur 19 ou 25 mm
Nombreux décors et vitrages
Large gamme d’accessoires : porte-cravates, porte-jupes, porte-pantalons, penderie télescopique, éclairage avec détection d’ouverture du rangement, etc.
Découpe en angle arrondi possible
Modules préexistants pour compléter le rangement : îlot central de dressing…
Trois hauteurs de tiroirs possibles (126, 190, 318 mm)
Tablettes anglaise bois ou verre
Grand choix de poignées
