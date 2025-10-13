Cinq groupements d'architectes retenus au concours international d’architecture pour le projet « Louvre – Nouvelle Renaissance » sont connus.

Le 10 octobre, le ministère de la Culture a annoncé avoir retenu les cinq premières candidatures de groupements d’architectes qui prendront part à l’immense chantier de rénovation du musée du Louvre.

Voici les groupements qui participeront aux nouveaux aménagements du musée le plus visité au monde :

L'agence Amanda Levete Architectes (AL_A), accompagnée des agences NC Nathalie Crinière, Carole Benaiteau, VDLA et Atelier SOIL

l'agence Architecture Studio, avec les agences Diller Scofidio + Renfro, l'Atelier Brückner, LAMAYA, et l'agence TER

l'agence Dubuisson Architecture, associée à l'agence SANAA, accompagnées par Dan Pearson Studio,

l'agence Sou Fujimoto ateliers Paris, associée à l'agence Sou Fujimoto architects, avec les agences Ducks Scéno et Vogt paysage

l'agence STUDIOS architecture, associée à l'agence Selldorf architects avec les agences Scénarchie et BASE

Les candidatures retenues sont le fruit d'une association entre des cabinets d'architectes et des agences chargées de la scénographie, de la muséographie, du paysage et de l'urbanisme. Parmi les sélectionnés, sur plus d'une centaine de candidatures, plusieurs cabinets et agences sont français, d'autres britanniques, allemands, américains, et japonais.

Des signes de vétusté, dont des fuites d’eau



Un rapport alarmant rédigé par la présidente du Louvre, Laurence des Cars, et publié au début de l’année, faisait état de signes de vétusté, dont des fuites d’eau, et d’un confort de visite dégradé.



Fin janvier, Emmanuel Macron avait annoncé, lors d’un discours devant la Joconde, un grand plan baptisé « Louvre - Nouvelle Renaissance », visant à adapter le musée à une fréquentation massive qui avait presque atteint les 9 millions de visiteurs au cours de l’année 2024. Un concours, qualifié de « plus grand concours d’architecture muséal du monde » par la ministre de la Culture Rachida Dati avait été lancé en juin pour recruter les cabinets chargés de la rénovation et de l'adaptation des lieux.

Un chantier qui devrait coûter entre 700 et 800 millions d'euros

Ce vaste chantier de rénovation s’étalera sur « dix à quinze ans, sans fermeture du musée » et devrait coûter entre 700 et 800 millions d’euros, dont seule une « part très minoritaire » sera financée par l'État. Les travaux impliqueront entre autres le remplacement des équipements techniques devenus obsolètes, l’adaptation de l’enceinte aux besoins en matière de normes de sécurité et environnementales, la mise en place d’une nouvelle signalétique ainsi que le traitement des problèmes de fuites d’eau et de température qui menacent la conservation des œuvres jusque dans la Grande Galerie, où sont exposés des trésors de la Renaissance italienne.

Le plan annoncé par le Président de la République comprend aussi la création d'une nouvelle grande entrée, ainsi qu'un espace dédié à la Joconde de Léonard de Vinci. De nouvelles salles d'exposition sous la cour carrée du musée doivent aussi être aménagées. Douze millions de personnes par an sont attendues dans ce Louvre rénové.

Par Nils Buchsbaum