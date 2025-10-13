ConnexionS'abonner
L’abbaye de Saint-Wandrille (76) va se refaire une beauté

Patrimoine
Par Claire Lemonnier
Publié le 13 octobre 2025
Mis à jour le 13 octobre 2025 à 17h21
Construite en 649, l’abbaye de Saint-Wandrille, en Seine-Maritime, a connu de nombreuses destructions au cours de l’histoire. Pour la restaurer, des travaux vont être lancés en novembre par un groupement porté par Eiffage Construction.
Le groupement Eiffage Construction (mandataire), Pradeau Morin, Normandie Rénovation, Métiers du Bois et CRAM SAS a remporté le contrat pour la restauration tout corps d’état de l’aile Est del'abbaye Saint-Wandrille, à Rives-en-Seine, en Seine-Maritime. Il a été attribué par la communauté de moines bénédictins qui habitent le site.

Fondée en 649 par Saint-Wandrille, l’abbaye éponyme a connu les raids vikings. Elle a notamment été pillée et incendiée en 852. Au cours de l’histoire, elle a également été bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1944.

Depuis 1931, elle est de nouveau habitée par la communauté monastique.

 

Restaurer à l’identique tout en s’adaptant aux besoins actuels

 

Le projet porté par Eiffage Construction prévoit la reconstruction à l'identique des travées disparues au XIXe siècle de l'aile Est, en utilisant des matériaux nobles comme la pierre de taille, et la restauration des cinq travées Nord existantes de l’aile Est avec la consolidation des structures et la mise en valeur du patrimoine architectural.

L’aménagement intérieur aux différents niveaux de l’abbaye se fera également pour créer des espaces adaptés aux besoins de la communauté monastique, et pour favoriser une circulation fluide pour les personnes à mobilité (PMR) en rendant le site accessible à tous.

L'expertise de Pradeau Morin (filiale d’Eiffage Construction experte en restauration du patrimoine) sera nécessaire pour restaurer ce site vieux de 1 400 ans et classé au titre des Monuments Historiques. L’entreprise s’occupera notamment des travaux de gros œuvre et de maçonnerie en pierre de taille.

Les travaux seront supervisés par l’architecte en chef des monuments historiques Pierre Bortolussi & associés et l’architecte Philippe Schiellein.

Le projet par l'agence Pierre Bortolussi & Associés

Une attention particulière sera portée à la préservation du cours d’eau (La Fontenelle), et à la préservation des vestiges archéologiques et des arbres centenaires.

À l’issue de la phase d’études et de préparation, les travaux devraient débuter en novembre pour s’achever deux ans plus tard.

 

