Les séparateurs de bureaux Imago par Coulidoor

Les séparateurs Imago conçus et imaginés par Coulidoor permettent de délimiter une zone de travail sans désordre et très rapidement. Structurée d’un cadre en aluminium et d’une toile tendue, cette solution technique s’ajuste à tous les bureaux.



Facile à installer grâce aux pinces de fixation, cette cloisonnette assure la tranquillité et la discrétion du collaborateur grâce à un absorbant acoustique (en option) intégré dans la structure. Un procédé avec toile tendue qui vient directement répondre aux problématiques liées aux nuisances sonores des petits espaces et des open-space.



Ce produit offre également d’autres avantages !

Sa matière 100 % polyester lui procure une résistance forte aux chocs et aux étirements qui assure à ce produit une tenue parfaite aux changements de température.

De plus, les clients apprécient particulièrement la facilité d’entretien de ce produit car la toile peut aller directement en machine à laver à 30°C.



Avec plus de 335 couleurs ou motifs disponibles, les séparateurs Imago offrent un large choix de possibilités. Son interchangeabilité confère à ce produit une durée de vie infinie qui s’adapte au fil des envies et de la décoration intérieure.



Coulidoor décline également ce produit pour des façades de placards, des séparations de pièces et des cloisons amovibles.



Produit disponible chez nos distributeurs Coulidoor.