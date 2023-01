Revit® Architecture, solution de conception et de documentation architecturale.



Conçue spécialement autour du BIM, elle vous permet de travailler globalement et avec des éléments distincts comme des plans d'étage, des coupes et des élévations.



Avec sa technologie de modification paramétrique, toute modification est coordonnée sur l'ensemble du projet.



Avec son nouveau moteur de rendu mental ray® et son interopérabilité avec Autodesk 3ds Max, vous pouvez communiquez et vendre votre projet.