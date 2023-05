Architecture : Autodesk lance « Forma »

Autodesk a annoncé ce mardi le lancement de « Forma », un « cloud industriel », qui doit permettre aux professionnels du bâtiment et de l’architecture de gagner en productivité lors de la phase de conception et de planification d’un projet, notamment grâce à l’intelligence artificielle (IA) et aux données environnementales.