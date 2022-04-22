Caillebotis pour rayonnage
Le caillebotis est pensé pour équiper les racks à palettes et les cantilevers de caillebotis pour faciliter le stockage des charges plus ou moins lourdes.
Le caillebotis pour rayonnage se décline en 7 modèles :
- Modèle A « Cornière » particulièrement adapté aux rayonnages où la hauteur est réduite, pour une charge uniformément répartie.
- Modèle B « Bord tombé » adapté à différents types de rayonnage. Avec son appui sur les lisses, il permet une plus grande reprise de charge et une sécurité avec son bord tombé qui immobilise le caillebotis sur les racks.
- Modèle C « Taquet » permet un maintien et une stabilité dans les racks par ses taquets à l’intérieurs du caillebotis.
- Modèle D « Grugeage » avec son appui sur les lisses, ce modèle permet une plus grande reprise de charge et une sécurité optimale grâce à son grugeage qui immobilise le caillebotis sur les racks.
- Modèle E « Encoche » : grâce à ses 2 butées, à l’avant et à l’arrière de la lisse, ce modèle permet une stabilité des caillebotis dans les racks. Il permet ainsi une sécurité maximale.
- Modèle G « Tôle pliée » particulièrement adapté aux rayonnages où la hauteur est réduite et à une charge ponctuelle.
- Modèle Z particulièrement adapté aux rayonnages où la hauteur est réduite et à une charge ponctuelle - 4 dimensions immédiatement disponibles en stock.
Que ce soit en caillebotis pressé ou électroforgé, JK Technic vous propose une conception sur-mesure pour vos caillebotis destinés aux rayonnages.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Excellente rigidité et stabilité aux éléments stockés
Meilleure visibilité des éléments stockés
Offre un passage de lumière et d'eau et un montage rapide et aisé
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- EN
Divers
Applications :
Stockage
Rayonnage
Familles d'ouvrage
- Industrie
Fichiers à télécharger
