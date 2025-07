Max Exterior Eclip’s®, le système de fixation invisible novateur

Le système Max Exterior Eclip’s® est une solution innovante de fixation invisible pour les panneaux biosourcés Max Exterior. Il permet de créer des projets d’une grande pureté visuelle tout en mettant en valeur le décor et la finition du panneau, donnant ainsi à la façade un aspect moderne et épuré.

Solution simple et efficace grâce aux agrafes exclusives développées par SFS garantissant une fixation solide et durable, tandis que les panneaux prédécoupés et usinés permettent une pose rapide et facile.

Les qualités intrinsèques du panneau Max Exterior 8mm, reconnu pour sa résistance aux chocs et sa durabilité se prêtent parfaitement à cette application.

Combinez le système Eclip’s aux 132 décors et aux finitions de la gamme Max Exterior, pour faire de vos réalisations des projets uniques au service de votre créativité.

Ce nouveau système de fixation invisible sur ossature bois ou métallique vient compléter la palette de nos 6 systèmes sous avis technique.

Matériaux (détail) :

Panneaux stratifiés HPL et compacts à base de bois

Labels et certifications (détail) :