Panneau compact naturel et vivant : Max Exterior Authentic 2.2

Matériau de façade label produit Biosourcé Max Exterior Authentic 2.2 valorise le naturel grâce à sa structure innovante et évolutive composée de papier.

Avec ses trois décors gourmands, Mocca tantôt fort, plus doux, plus sombre ou plus clair, Pécan brun naturel et profond, Caramel tons dorés et lumineux. Authentic vous ouvre des possibilités infinies de personnalisation par la perforation et la découpe sous toutes les formes.

Structurée ou lisse, la surface Authentic apporte sa singularité pour une lecture audacieuse de la façade avec des applications multiples comme le bardage ventilé, les gardes corps, la protection solaire, les sous-faces et plus encore.

Chaque panneau Authentic est unique !

Qu'il s'agisse de logements, ERP, bâtiments tertiaires, en neuf ou en réhabilitation, Max Exterior Authentic Pro 2.2 biosourcé, répond aux exigences de la réglementation incendie y compris dans la construction bois grâce à l’appréciation de laboratoire délivrée par Efectis pour les solutions Max Exterior.

Facile à mettre en œuvre, il résiste aux intempéries, aux UV et aux rayures. Il se distingue par sa durabilité accrue dans le temps, sa grande simplicité d'entretien, sa performance en isolation thermique par l'extérieur et sa faible bilan carbone.

Certifié par une FDES vérifiée Inies, la durée de vie du matériau Max Exterior peut dépasser 50 ans, même dans des zones soumises à de fortes sollicitations.