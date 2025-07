Panneau HPL Max Exterior 2.3 Essential

La collection exterior Essential 2.3 composée de trois gammes dans une pluralité de décors a été conçue pour vous accompagner dans toutes vos signatures architecturales.

Colour : couleurs unies contrastantes, pastels, neutres, vives et sombres

Nature : effets bois plus ou moins marqués, permet d’apporter une signature unique et durable aux bâtiments

Material : combinaison de matières au design contemporain et élégant

La collection exterior Essential 2.3 est disponible en surface satinée (NT) qui combine un scintillement délicat d’une finition finement martelée élégante et raffinée.

L’ensemble est disponible dans 5 formats et 7 épaisseurs, vous offrant une flexibilité maximale et une réduction optimale des chutes.



For you to create !