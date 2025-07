Depuis plus de 130 ans, Fundermax transforme la matière pour répondre aux exigences de l’architecture contemporaine. Spécialisée dans la fabrication de panneaux stratifiés HPL et compacts à base de bois, l’entreprise conçoit des solutions techniques et esthétiques, destinées à l’aménagement intérieur comme aux enveloppes de bâtiments.

Fundermax s’adresse aux architectes, designers, agenceurs, façadiers et industriels qui recherchent des matériaux à la fois performants, durables et inspirants. Ses panneaux se distinguent par leur grande résistance aux chocs, aux rayures, aux intempéries, aux UV et aux agressions extérieures. Stables, robustes et faciles à mettre en œuvre, ils sont conçus pour durer, même dans les environnements les plus exigeants.

Plus qu’un matériau performant, Fundermax est aussi une véritable source d’inspiration. Sa collection se décline en une vaste palette de décors, de textures et de finitions – du bois chaleureux aux effets minéraux ou couleurs unies – pour sublimer chaque projet et offrir une liberté créative sans limite.

Engagée dans une démarche de production responsable, Fundermax privilégie l’usage de matières premières naturelles issues de forêts gérées durablement, certifiées PEFC. Chaque panneau est le résultat d’un savoir-faire industriel précis, porté par une volonté constante d’innovation et de qualité.