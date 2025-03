Onaya Négoce : logiciel de gestion de négoce de matériaux

Onaya Négoce : depuis plus de 20 ans, logiciel de gestion complet, dédié à l'activité de négoce de matériaux.

Optimisez vos marges et le pilotage de votre activité de négoce avec l’ERP Négoce de matériaux N°1 du marché.

SOLUTION COMPLÈTE

Du devis jusqu’à la facturation des clients, de la gestion des fournisseurs, des éco-contributions à la livraison.

DÉDIÉ 100% AU NÉGOCE

Depuis plus de 20 ans, des fonctionnalités développées pour les usages des négoces généralistes et spécialistes de toutes tailles : matériaux de construction, matériel électrique, sanitaire et chauffage, plomberie, décoration, carrelage, ...

ÉVOLUTIF ET OUVERT

Accès à un éventail de modules et d’outils connexes adaptés aux usages du négoce. Ouvert sur l'écosystème informatique existant des négociants (API ou interfaces logicielles, accès aux plateformes de groupement, catalogues externes, ...).

12 000 professionnels du négoce de matériaux généralistes ou spécialistes utilisent le logiciel Onaya Négoce.

Demandez une démonstration en ligne GRATUITE.