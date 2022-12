Afin d’accompagner les professionnels du bâtiment dans leur démarche de digitalisation, Finalcad et Ibat annoncent avoir signé un partenariat pour améliorer le suivi du budget et des délais sur les chantiers.

La gestion d’un chantier est complexe car elle fait appel à différents acteurs, intervenant à chaque étape du projet de construction et implique un suivi de chantier rigoureux, tant au niveau du planning que du budget. À cela s'ajoute la planification des équipes ou encore les demandes de travaux supplémentaires, de plus en plus fréquentes.

C'est en ce sens que les deux start-up du bâtiment, Finalcad et Ibat, au travers de leurs solutions Finalcad One et Ibat Temps, ont conclu un accord pour accompagner les professionnels dans leur démarche de suivi et d’optimisation de chantier.

Gagner du temps

« Lorsque j’étais conductrice de travaux, je passais énormément de temps sur excel à piloter le bon avancement de mon chantier et mon bilan main d'œuvre, plutôt que d’être sur le chantier avec mes équipes. Je rêvais d’une solution de digitalisation me permettant de gagner du temps », explique Mélanie Lehoux, fondatrice d’Ibat.

« Sur les chantiers de nos clients, les feuilles d’heures papier ou Excel sont encore trop fréquemment utilisées. Elles font perdre énormément de temps, sont sources d'erreurs et d'imprécisions, voire de tensions », commente quant à lui, Pascal Laïk, directeur général de Finalcad.

En associant leur expertise respective, les deux éditeurs SaaS permettront désormais aux professionnels de faciliter leurs relevés d'heures et de mieux maîtriser la productivité de leurs chantiers, contribuant ainsi à l’amélioration du suivi qualité, sécurité et environnement des projets de construction.

L’alliance de Finalcad One et Ibat Temps permet d’offrir aux managers du chantier « des fonctionnalités simples et intuitives leur faisant non seulement gagner en temps, mais aussi en sérénité », précise la fondatrice d’Ibat.

Marie Gérald

