Optimiser l'éclairage dans les espaces publics - LUMI10

Catégorie : Formation continue

L’éclairage public des villes représente près de la moitié de la consommation d’électricité des collectivités territoriales, soit 18 % de leur consommation toutes énergies confondues. Le poids de l’éclairage public dans la facture des collectivités est donc très important. Il est donc nécessaire pour les collectivités territoriales d’investir dans des technologies intelligentes capables de faire baisser leur consommation d’électricité. Cela est d’autant plus vrai que, lors du Grenelle de l’environnement, une analyse de l’état des lieux des installations d’éclairage a fait apparaître d’importants besoins de rénovation ainsi que l’émergence des impacts environnementaux liés à la lumière artificielle extérieure.



Objectifs :

Connaître le contexte normatif et réglementaire de l’éclairage urbain.

Comprendre les enjeux des rénovations et de l’optimisation de la gestion des installations d’éclairage urbain.

Identifier les moyens à mettre en place en intégrant les impacts potentiels de la lumière artificielle et les innovations récentes.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jours (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics - Maîtrise d'oeuvre : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Gestionnaires - Concepteurs lumière - Éclairagistes

