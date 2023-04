PACK CONTROL 4® : Le Régulateur électronique nouvelle génération

Régulation et surveillance de la température E.C.S.

Relance de jour

Élévation de la température pour choc thermique

Pilotage de la pompe d’homogénéisation

Pilotage de chasses rapides automatisées

Surveillance et enregistrement des températures de l’installation jusqu’à 8 sondes, des débits instantanés et des consommations cumulées

Enregistrement des évènements et des défauts

Interface écran tactile 7” couleur sur coffret, ou sur PC, tablette et smartphone, en filaire ou wifi

Protocoles GTC Bacnet IP et Modbus RTU intégrés