Inauguration du nouveau bâtiment de grenaillage et de peinture

CHAROT investi pour préparer l’avenir

Le nouveau bâtiment de 550 m² a été inauguré en présence de tous les collaborateurs et officiels sénonais le 5 juin.

Il est destiné aux réservoirs standards de plus de 3000 litres et aux réservoirs spéciaux de toutes tailles pour une activité de grenaillage et de peinture

La cabine de grenaillage à jet libre, prépare le réservoir à recevoir la peinture avec une très bonne accroche et assure ainsi la tenue dans le temps.

La Cabine de peinture est modulable en deux parties 2/3 – 1/3, donnant la capacité de peindre 2 réservoirs en simultanée.

Différentes peintures sont utilisées suivant la destination du produit. (eau, produits chimiques, autres…)

Un labo de préparation de peinture indépendant est destiné au stockage et à la préparation.

Les 4 Objectifs de cet investissement de 1.8 M€ :

Optimiser les conditions de travail

les conditions de travail Respecter totalement l’environnement

totalement l’environnement Assurer la sobriété par un système de récupération d’énergie spécifique

la sobriété par un système de récupération d’énergie spécifique Augmenter les capacités de production

Cet investissement renforce la modernité du site de six hectares dédiés aux réservoirs spéciaux, matériels de production d’eau chaude, échangeurs, chaudières électriques.

Pour en savoir plus exit_to_app