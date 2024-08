Panneau isolant sous dalle portée Knauf Xtherm Dalle Portée Rc30

DIMENSIONS : 2 500 x 1 200 mm.

ÉPAISSEURS : 100 à 320 mm, épaisseurs inférieures à 100 mm sous condition de délai ou de quantités minimales.

BORDS : droits.

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°16/007/1194.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,032 W/(m.K).

PERFORMANCES FEU : ce procédé satisfait à la réglementation pour toutes familles d’habitation et ERP dans son domaine d’emploi.

PERFORMANCES MÉCANIQUES : résistance à la compression Rc : 30 kPa, contrainte de compression à 10% d'écrasement CS(10) 40 kPa minimum, cohésion : niveau L3 (50 kPa minimum). Les propriétés de résistance en compression et de fluage à court terme de l’isolant Knauf XTherm Dalle Portée Rc30 sont adaptées à cette application, le dossier graphique Knauf "isolation sous dalle portée" et le cahier des charges du procédé Biocofra VS.

MISE EN OEUVRE : recommandations professionnelles AFIPEB / FFB UMGO, le dossier graphique Knauf "isolation sous dalle portée" et le cahier des charges du procédé Biocofra VS.

AVERTISSEMENT : ce produit n'est pas adapté pour l'application sous dallage au sens du DTU 13.3.