Panneau sandwich JI FC Ardoise 1000 par JORIS IDE

Longueur : min. 3000 mm / max. 10000 mm.

Largeur : max. 1000 mm.

Épaisseur : 60 et 120 mm.

Poids : 10,44 et 12,72 kg/m².

Classement feu : B-s2,d0.

Parement extérieur : tôle ardoise en acier.

Parement intérieur : tôle d’acier finition linéaire.

Revêtements : Grandem RAL 7024 mat.

Fixation : cachée.

Montage : horizontal.

Accessoires : profil de départ, fixations, JI Sealing, angle intérieur et extérieur, profil-T, JI Low Expansion PIR, JI Slate Kit, faitière, petite et grande bavette de bord.