Le bois est un matériau chaleureux et authentique, mais son entretien peut s'avérer contraignant : traitements périodiques, risque de déformation, décoloration... Pour allier esthétisme et durabilité, Joris Ide a développé deux solutions innovantes : JI Nature et JI NatureBlack. Ces revêtements métalliques imitent à la perfection l'aspect du bois tout en offrant les avantages de l'acier :

Grande résistance aux UV, à l'humidité et aux insectes

aux UV, à l'humidité et aux insectes Zéro entretien : pas de lasure, vernis ou huile protectrice

pas de lasure, vernis ou huile protectrice Pose simplifiée : longueurs disponibles jusqu'à 6 m

longueurs disponibles jusqu'à 6 m Durabilité : garantie de 10 ans et produit 100 % recyclable

JI Nature : l'authenticité du bois sans contrainte

Avec JI Nature, profitez d'un bardage effet bois réaliste, sans les inconvénients du matériau traditionnel. Son aspect reste impeccable au fil des ans, sans entretien laborieux. Disponible en plusieurs finitions bois (ébène, chêne clair, chêne foncé, cerisier...), il s'intègre parfaitement à tous types d'architectures, qu'elles soient modernes ou classiques.

JI NatureBlack : le charme du bardage claire-voie en version métallique

De plus en plus tendance, le bardage claire-voie offre une esthétique contemporaine et chaleureuse. JI NatureBlack recrée fidèlement cet effet grâce à l'alternance de lames ton bois et de bandes noir mat qui s'effacent en fond de nervure, intensifiant ainsi l'illusion d'un bardage bois ajouré.

Pourquoi choisir JI Nature & JI NatureBlack ?

Esthétique naturelle : Un rendu bois ultra-réaliste

Durabilité : Garantie 10 ans, résistance aux UV et intempéries

Sans entretien : Pas besoin de lasure ni de vernis

Facilité de pose : Compatible avec diverses géométries de profils

Eco-responsable : Produit 100 % recyclable

Optez pour une façade durable et esthétique avec les bardages Joris Ide

Avec JI Nature et JI NatureBlack, bénéficiez de la beauté du bois sans les contraintes d'entretien. Faciles à poser, durables et écoresponsables, ces solutions sont idéales pour un bardage moderne et performant. Contactez-nous pour plus d'informations !

Pour en savoir plus exit_to_app