Passer de la GTB au Smart Building : solutions et critères de choix - SMART1

Catégorie : Formation continue

Comprendre les enjeux du digital dans le bâtiment.

Découvrir l’identité numérique du bâtiment.

Prendre en compte le protocole IP comme quatrième fluide du bâtiment.

Comment intégrer la GTB dans ce nouveau contexte.

Connaître les étapes indispensables d’un projet de GTB et de bâtiment intelligent de la conception à l’exploitation.

Diplôme préparé : Autre Thème : Smart Building et Smart City Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Architecte -Facility Manager - Energy Manager - Constructeur de maisons

Programme :