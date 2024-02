Peinture & Revêtement de sol

OBJECTIFS :

1-Peinture

Connaître les différents niveaux de finition et les conditions d’application. Maîtriser la gestion de déchets selon les types de peinture. Contrôler la mise en œuvre et la conformité.

2-Revêtement de sol

Connaître les différents types de revêtement de sol et leurs utilisation selon les normes UPEC (Usage, Poinçonnement, Eau et Chimie) et PEI. Contrôler la mise en œuvre et la conformité des matériaux utilisés.

PROGRAMME :

1-Peinture

Les niveaux de finition

Les conditions d’application

La gestion des déchets

Principe de mise en œuvre

Les coûts

2-Revêtement de sol

Sols durs

Sols souples

Peintures de sols et résines

Norme UPEC

Norme PEI

Principe de mise en œuvre

Les coûts

Labels et certifications (détail) :