Pergola Arlequin : un concept simple et déco, tout ouvrir ou tout fermer

Structure de pergola réalisable sur-mesure (au millimètre près) avec modularité permise par des découpes sur-mesure des profilés et panneaux.

Possibilité d'appui-mural ou d'autoportée.

Structure disponible en 14 couleurs hors surcharge et un grand nombre de couleurs à la demande (avec surcharge peinture).

Module de cadres et panneaux coulissants disponible en 22 couleurs RAL avec multiples compositions possibles. Forme générale du module uniquement rectangulaire ou éventuellement carrée. Les cadres ont une largeur fixe de 1505 mm et une profondeur comprise entre 1540 et 4400 mm. Module composé d'un ou plusieurs cadres qui peuvent coulisser sur 2 niveaux. Regroupement complet possible qu'avec 2 cadres. Manoeuvre manuelle uniquement.