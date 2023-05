Pergola Élégance Bioclimatique : offrez-vous le haut de gamme de la pergola bioclimatique

Structure de pergola réalisable sur-mesure (au millimètre près) avec modularité permise par des découpes sur-mesure des profilés et lames.

Possibilité d'appui-mural ou d'autoportée et configuration horizontale uniquement.

Structure disponible en 14 couleurs hors surcharge et un grand nombre de couleurs à la demande (avec surcharge peinture).

Possibilité de personnalisation via la pose d'un capot extérieur usinable pour inclusion d'un logo ou n'importe quel autre élément en rétroéclairé.

Assemblage invisible dissimulant les jonctions entre éléments.

Forme uniquement rectangulaire ou éventuellement carrée.

Longueur entre points d'appui ne peut excéder 7 mètres et nécessite l'ajouts de poteaux au-delà.

Module de couverture bioclimatique à lames orientables modulable pour petits et grands espaces. Réalisable sur-mesure avec plus de 120 teintes disponibles (avec surcharge peinture). Limite de surface pour un même module de 16m². Limites de largeur allant jusqu'à 6065 mm quel que soit le type de lames.