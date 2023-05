Pergola Classique Bioclimatique : parfait compromis entre le store et la véranda

Structure de pergola réalisable sur-mesure (au millimètre près) avec modularité permise par des découpes sur-mesure des profilés et lames.

Possibilité d'appui-mural ou d'autoportée ainsi que configuration horizontale et en pente.

Structure disponible en 14 couleurs hors surcharge et un grand nombre de couleurs à la demande (avec surcharge peinture).

Assemblage solidaire indémontable par rivets.

Éclairage disponible uniquement sous la pergola.

Longueur entre points d'appui ne peut excéder 7 mètres et nécessite l'ajouts de poteaux au-delà.

Module de couverture bioclimatique à lames orientables modulable pour petits et grands espaces. Réalisable sur-mesure avec plus de 120 teintes disponibles (avec surcharge peinture). Forme générale du module uniquement rectangulaire ou éventuellement carrée. Limite de surface pour un même module de 16m². Limites de largeur allant jusqu'à 6065 mm quel que soit le type de lames.

Protection à la pluie (Test CSTB pour une évacuation des eaux de pluie jusqu'à 230 mm/h.)

Résistance au vent (Test CSTB réalisé jusqu'à 180 km/h)

Résistance aux charges (Test APAVE jusqu'à 300 kg/m²)