SOLISYSTEME, l’inventeur de la pergola bioclimatique exposera à BATIMAT 2022

Après plusieurs années d’absences liées à la crise sanitaire, SOLISYSTEME fera son grand retour à BATIMAT pour l’édition 2022. Historiquement présent pour ce moment emblématique du milieu du bâtiment, SOLISYSTEME a voulu ces retrouvailles aussi surprenantes que chaleureuses. Rendez-vous donc du 03 au 06 Octobre sur le stand SOLISYSTEME, Pavillon 5.2 – Stand E035 à Paris – Porte de Versailles.

SOLISYSTEME, l’inventeur de la pergola bioclimatique

SOLISYSTEME est le créateur historique des pergolas à lames orientables, aujourd’hui communément appelées pergolas bioclimatiques. Depuis sa création en 1998, SOLISYSTEME fabrique des pergolas et innove au quotidien pour apporter à ses clients les solutions de protection solaire de demain. Détenteur du brevet originel de la pergola à lames orientables, le savoir-faire et les retours d’expérience combinés à son expertise ont hissé l’entreprise à la tête d’un réseau de près de 80 partenaires installateurs qualifiés et passionnés, en France comme à l’export.



La grande force de SOLISYSTEME : sa capacité à produire sur-mesure, au millimètre près, des pergolas fonctionnelles, originales et durables selon un grand choix de couleurs. SOLISYSTEME produit aujourd’hui plusieurs types de pergolas : la pergola à lames orientables dite « BIOCLIMATIQUE », sa variante haut de gamme « ÉLÉGANCE » et la pergola à panneaux coulissants dite « ARLEQUIN », toutes concevables sur-mesure et personnalisables.

La pergola bioclimatique à lames orientables

La pergola à lames orientables est un système de couverture de terrasse qui combinant pratique et esthétique : Sa technologie d’orientation des lames permettra une protection et une utilisation optimale de votre espace de vie en vous permettant d’ajuster l’ensoleillement, en créant une ventilation naturelle rafraîchissante en cas de forte température, ou en vous abritant des intempéries (pluie, neige et vent). Excellent compromis fonctionnel, économique et durable entre le store et la véranda, les lames en aluminium s'orientent très simplement, manuellement ou de manière motorisée via une télécommande.

La variante bioclimatique premium et personnalisable

Pour ceux en recherche de personnalisation, la pergola ÉLÉGANCE au design premium et entièrement personnalisable vient supporter le module de couverture afin d’y créer une ambiance très épurée. Son assemblage invisible permet de dissimuler les jonctions entre éléments et l’intégration de boîtiers de commande dans les poteaux. Par ailleurs, les possibilités de personnalisation permettent l’usinage à la demande du capot extérieur pour y dessiner un nom, un logo ou n’importe quel autre élément graphique, idéal pour une enseigne par exemple. Le haut de gamme de la pergola bioclimatique.

La pergola à panneaux coulissants Arlequin

Autre invention de l'entreprise SOLISYSTEME, la pergola ARLEQUIN qui redéfinie le concept de couverture de terrasse avec ses panneaux de couleurs et cadres coulissants. Unique et ludique, ARLEQUIN revisite la pergola en offrant la possibilité d'une création instantanée. Les cadres et panneaux coulissent par un jeu de glissement simple via une baguette adaptée. Vous définissez à votre guise une ou diverses zones d'ombre et d'ensoleillement de tailles différentes. Le regroupement des panneaux permet de créer une zone d’ombre de la taille d'un de ces panneaux. Et à l’inverse, une fois tous les panneaux déployés, la pergola ARLEQUIN protège de la pluie et du soleil. Comme les autres pergolas SOLISYSTEME, la structure d’ARLEQUIN est concevable sur-mesure et ses panneaux sont disponibles en 22 coloris pour créer une pergola qui vous ressemble.

Diverses options et accessoires pour un usage confortable au plus près de vos besoins

Pour profiter au maximum de votre espace extérieur, l’ajout de fermetures latérales comme des stores ZIP, des parois des verres ou encore des brise-soleils latéraux à votre pergola vous protégera du soleil rasant, des vents latéraux ou d’un vis-à-vis. Vous souhaitez prolonger l’utilisation de votre pergola dans la soirée et même dans l’année ? Agrémentez-la de nos solutions d’éclairage (spots ou rubans LED) et/ou de chauffages d’appoint. Et pour vous libérer l’esprit en cas de météo changeante, l’installation d’une station météo avec capteurs (pluie, vent, gel) et même d’une box domotique compatible vous apporteront sérénité et confort supplémentaire. Autant d’options et d’accessoires qui feront de votre pergola SOLISYTEME, un véritable espace à vivre qui vous ressemble. Ni complètement à l’intérieur, ni totalement à l’extérieur.

Un projet d’aménagement ?

Particulier ou professionnel, vous avez un projet ou d’une idée pour protéger votre terrasse et aménager votre extérieur ? En France ou à l’étranger, SOLISYTEME travaille depuis ses débuts avec des distributeurs de qualité qu’ils ont choisis pour leur compétence et expertise à la pose (revendeurs, concessionnaires spécialisés ou encore architectes). Des équipes pérennes qui installeront votre pergola avec soin et dans le plus grand respect du produit et de votre habitat.

