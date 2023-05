SOLISYSTEME est l’inventeur historique des pergolas brise-soleil orientables, plus communément appelées pergolas bioclimatiques. Depuis 1998, SOLISYSTEME fabrique des pergolas et innove au quotidien pour apporter à ses clients les solutions de protection solaire de demain. Détenteur du brevet originel de la pergola à lames orientables, le savoir-faire et les retours d’expérience combinés à son expertise ont hissé l’entreprise à la tête d’un réseau d’une centaine de partenaires installateurs qualifiés et passionnés, en France comme à l’export.

La grande force de SOLISYSTEME : sa capacité à produire sur-mesure, au millimètre près, des pergolas fonctionnelles, originales et durables selon un grand choix de couleurs. SOLISYSTEME produit aujourd’hui 3 gammes de pergolas : la pergola à lames orientables dite « Classique BIOCLIMATIQUE », la pergola à panneaux coulissants dite « ARLEQUIN » et la pergola haut de gamme « Élégance BIOCLIMATIQUE » toutes concevables sur-mesure et personnalisables.

Les pergolas SOLISYSTEME sont aussi labelisées Origine France Garantie et utilisent de l’aluminium certifié Qualicoat et Qualimarine.