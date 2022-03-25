Pinces garde-corps GlassFit CC-800
Le système de pinces GlassFit CC-800 est désormais proposé en acier inoxydable DUPLEX 2205, la solution pour les garde-corps en verre installés aux abords des piscines.
Avantages produit :
- Grande résistance à la corrosion
- Le kit de fixation du vitrage PL-80 rend ce système encore plus résistant
- Répond aux normes et aux spécifications techniques des réglementations internationales les plus rigoureuses
- Prix inférieur à celui d’autres systèmes similaires
- Gain de temps
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Structure : Pince en inox avec verre feuilleté trempé
Epaisseur du verre : 21,52
Verre trempé et feuilleté (sécurit) : 1010/4
Types de pose : Française
Hauteur du verre : 1100 mm max
Type d'inox : INOX 316
Dimension des pinces : 250 mm (H) x 100 mm (l)
Matériaux
- Acier inoxydable
Labels et certifications
- CSTB
Divers
Chez Comenza, nous travaillons chaque jour à la continuité de l’amélioration de nos systèmes de garde-corps, afin de faciliter le travail de conception et de montage de nos clients, sans renoncer à la sécurité intégrale de ces structures et afin d’offrir un système fonctionnel à installation facile et commode.
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
- Piscine
- Afficher plus