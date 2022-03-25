ConnexionS'abonner
Fermer

Pinces garde-corps GlassFit CC-800

Partager le produit
COMENZA

Le système de pinces GlassFit CC-800 est désormais proposé en acier inoxydable DUPLEX 2205, la solution pour les garde-corps en verre installés aux abords des piscines.

Avantages produit :

  • Grande résistance à la corrosion
  • Le kit de fixation du vitrage PL-80 rend ce système encore plus résistant
  • Répond aux normes et aux spécifications techniques des réglementations internationales les plus rigoureuses
  • Prix inférieur à celui d’autres systèmes similaires
  • Gain de temps

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Structure : Pince en inox avec verre feuilleté trempé
Epaisseur du verre : 21,52
Verre trempé et feuilleté (sécurit) : 1010/4
Types de pose : Française
Hauteur du verre : 1100 mm max
Type d'inox : INOX 316
Dimension des pinces : 250 mm (H) x 100 mm (l)

Matériaux

  • Acier inoxydable

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

Chez Comenza, nous travaillons chaque jour à la continuité de l’amélioration de nos systèmes de garde-corps, afin de faciliter le travail de conception et de montage de nos clients, sans renoncer à la sécurité intégrale de ces structures et afin d’offrir un système fonctionnel à installation facile et commode.

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

COMENZA - Batiweb

COMENZA est une entreprise européenne spécialisée en matière de développement...

Avenida Benigno Rivera, 100
27297 Lugo
Espagne

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.