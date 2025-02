Pistolet air chaud Réf. 4600

Découvrez le tout dernier pistolet à air chaud 4600 de Guilbert Express, un outil polyvalent et performant, aussi appelé pistolet chauffant.

Conçu pour répondre à une multitude d’applications, il excelle dans le travail du zinc, en le chauffant sans risque de casse. Il se révèle indispensable pour façonner les gaines et tubes en PVC, chauffer les manchons thermo rétractables, décoller aisément les dalles plastiques et les adhésifs, et faciliter la pose des sols souples.

Mais ses capacités ne s’arrêtent pas là. Ce pistolet à air chaud permet également de souder et réparer les bâches en PVC, de sécher efficacement les bandes à joint pour plaques de plâtre, ainsi que de décaper et sécher peintures et vernis. Il se montre tout aussi utile pour dégivrer canalisations et serrures en hiver, tout en aidant à débloquer écrous et vis grippés.

Doté d’un allumage Piezo, il assure un démarrage instantané et une utilisation fluide, même dans des conditions extrêmes, jusqu’à -8°C. Conçu pour être pratique et durable, il bénéficie d’un système d’auto-maintenance ne nécessitant aucun outil.

Pour une efficacité optimale, l’appareil est livré avec deux accessoires : une buse plate et un déflecteur, ainsi que la buse à rétracter (Réf. 11965) et la buse réflectrice (Réf. 11255), spécialement conçues pour le modèle 4600 de Guilbert Express.

Alimenté par une cartouche de gaz (Réf. 445) incluse dans le pack, ce pistolet à air chaud allie puissance et ergonomie pour accompagner les professionnels dans tous leurs travaux.