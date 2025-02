Baguettes de brasure argent Réf. GE205C

Le brasage fort repose sur l’utilisation de baguettes composées de cuivre et de phosphore, avec ou sans argent. La présence d’argent améliore significativement la mouillabilité, facilitant ainsi l’adhérence et l’écoulement du métal en fusion. Pour garantir une soudure efficace et durable, la température de brasage doit être comprise entre 600 et 850 °C.

La référence GE205C se distingue par sa haute fluidité et sa capacité à assurer des soudures robustes, même sur des assemblages soumis à de fortes vibrations. Elle est particulièrement recommandée pour le brasage des tubes en cuivre, un atout majeur pour les professionnels évoluant dans des secteurs tels que la plomberie, la réfrigération, la climatisation, la ventilation et l’électricité.

Disponible en conditionnement de 0,5 kg, chaque baguette mesure 500 mm de long pour un diamètre de 2 mm. Son excellente maniabilité en fait un allié incontournable pour tous les spécialistes du transport des fluides, garantissant des assemblages fiables et durables.