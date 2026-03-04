Plancher chauffant sec de 25mm : LO16
Le plancher chauffant sec 25mm LO16 est la nouvelle génération de chauffage au sol performant et durable de Warmup.
Ce système de chauffage discret et mince se compose d’un ensemble complet de panneaux légers et robustes intégrant une isolation XPS à cellules fermées de 500 kPa, résistante à l’humidité, offrant une résistance à la compression supérieure aux alternatives EPS moins durables. Ce système est ainsi idéal pour les zones à fort passage et protège les revêtements de sol des fissures de tension.
Le système de chauffage au sol Lo-16 de Warmup n’ajoute que 25 mm d’épaisseur au sol. Sa pose sans chape le rend idéal pour les projets de rénovation, notamment sur un sous-plancher existant.
Sa conception fine et robuste lui permet d'être installé directement sous le revêtement en limitant la hauteur d'installation, il convient ainsi aux projets de rénovation et pour le neuf. Le plancher chauffant mince LO16 a été pensé pour rendre l'installation rapide et facile, ses 5 panneaux permettant une installation intuitive et sans tracas, car chaque panneau a son utilité. Son isolant en XPS 500kPa de 25mm dispose de rainures en forme d'Oméga (Ω) pour recevoir et maintenir en place les tuyaux de chauffage au sol, et son diffuseur en aluminium continu de 200µm permet de pousser la chaleur vers la pièce tout en assurant une température homogène au sol.
Une puissance calorifique supérieure et une diffusion de chaleur homogène
La conception et précision du plancher chauffant sec Lo-16 garantit une puissance calorifique constante même à basse température d’eau. Ce système assure un contact optimal avec le tuyau pour une meilleure diffusion de la chaleur et un transfert thermique maximal, offrant ainsi une répartition plus homogène et une puissance calorifique jusqu’à 50% supérieure à celle des modèles comparables.
Compatible avec les tuyaux pour chauffage au sol de 16mm, le plancher chauffant sec Lo-16 est doté d’un entraxe de 200mm entre les tubes pour permettre des circuits de chauffage au sol plus larges, offrant une meilleure couverture thermique. Il en résulte une réduction de la taille du collecteur et du coût global du système. Cet entraxe optimisé permet également d’installer le tube de chauffage sans dépasser le rayon de courbure minimal, préservant ainsi la garantie, contrairement aux panneaux utilisant du tuyau de 16mm dont l’entraxe est de 150mm. Son kit de panneaux auxiliaires comprend des panneaux pleins, collecteurs, de service et incurvés, éliminant le besoin de découpes manuelles ou de remplissage avec un enduit de nivellement, tout en garantissant une performance structurelle constante.
Plancher chauffant mince pour la rénovation et pour le neuf
Compatible avec les sources de chaleur traditionnelles et les pompes à chaleur, le plancher chauffant sec Lo-16 offre un excellent rapport qualité-prix : un confort supérieur, de faibles coûts d’exploitation à long terme et une protection robuste pour presque tous les revêtements de sol, dans des pièces de toutes dimensions et de toutes formes.
Le LO16 pourra répondre à la plupart des demandes et son rapport qualité-prix fait de lui un système de choix pour l'installation d'un plancher chauffant hydraulique performant et fiable.
Matériaux (détail) :
- XPS 500kPa
- Aluminium 200µm
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
25mm d'épaisseur
Direct sous revêtement
Possibilité de carreler directement
Résistance thermique R=0.75, XPS 500kPa
Diffuseur aluminium 200µm
Rainures en Oméga (Ω)
Haute restitution calorifique
Fonctionne en basse température
100W /m² sous carrelage avec une T°eau 36°C et T°air 19°C
Tuyaux BAO de 16mm
Excellent rapport qualité-prix
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Pose directe sous revêtement et sans chape.
Le système LO16 peut être installé facilement sur un support existant qui est stable, propre et à niveau.
Son panneau XPS de 25mm d'épaisseur isole le support et ne réhausse pas les niveaux de sol.
Le diffuseur en aluminium continu est présent dans les rainures en forme d'oméga afin de faire rayonner la chaleur de l'eau dans les tuyaux.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Fichiers à télécharger
