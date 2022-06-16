Porte d’inspection FireProtect-SW 60
FireProtect-SW 60 est une porte d’inspection avec serrure carrée pour installation dans les parois de gaine et les gaines techniques.
Avantages produit :
- Pose variable, indépendamment de l’épaisseur du mur
- Vantail amovible pour montage mural
- La surface du vantail dépourvue de têtes de vis permet de réduire le travail de finition
- Avec joint périphérique d’étanchéité et isolation acoustique testée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Taille A x B (V) : 300 x 300 - 400 x 400 - 500 x 500 - 600 x 600 - 600 x 800 - 600 x 1.200
Dim. d’encastrement A1 x B1 : 304 x 304 - 404 x 404 - 504 x 504 - 604 x 604 - 604 x 804 - 604 x 1.204
Dim. extérieures A2 x B2 : 304 x 304 - 404 x 404 - 504 x 504 - 604 x 604 - 604 x 804 - 604 x 1.204
Largeur int. A3 x B3 : 180 x 200 - 380 x 400 - 480 x 500 - 480 x 700 - 480 x 1100
Prof T1 : 48
Prof T2 : 62
Poids (kg) : 4,3 - 7,2 - 9,8 - 13,9 - 20,4 - 29,7
Labels et certifications
- AFNOR
- ISO
Divers
RUG SEMIN : Le leader européen des trappes de visite.
RUG SEMIN GMBH, fondée initialement en 1924 sous le nom Riegelhof & Gärtner, est le leader européen incontournable des fabricants de trappes de visite et de portes d’inspection.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Trappe de visite sans plaque de plâtre : AluNova
Pour montage sur chantier de plaques de plâtre de 10 mm, avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour, loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité,...