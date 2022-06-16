Porte d’inspection FireProtect-SW 60

Taille A x B (V) : 300 x 300 - 400 x 400 - 500 x 500 - 600 x 600 - 600 x 800 - 600 x 1.200

Dim. d’encastrement A1 x B1 : 304 x 304 - 404 x 404 - 504 x 504 - 604 x 604 - 604 x 804 - 604 x 1.204

Dim. extérieures A2 x B2 : 304 x 304 - 404 x 404 - 504 x 504 - 604 x 604 - 604 x 804 - 604 x 1.204

Largeur int. A3 x B3 : 180 x 200 - 380 x 400 - 480 x 500 - 480 x 700 - 480 x 1100

Prof T1 : 48

Prof T2 : 62

Poids (kg) : 4,3 - 7,2 - 9,8 - 13,9 - 20,4 - 29,7