RUG SEMIN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RUG SEMIN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

RUG SEMIN : Le leader européen des trappes de visite

RUG SEMIN GMBH, fondée initialement en 1924 sous le nom Riegelhof & Gärtner, est le leader européen incontournable des fabricants de trappes de visite et de portes d’inspection.

RUG SEMIN GMBH, désormais placée sous l’égide du groupe français SEMIN SAS, investit toujours plus le marché de la construction sèche, grâce à l’expérience et l’expertise de son personnel de Langen.

Spécialiste des trappes de visite et des portes d’inspection, l’offre se complète désormais par une large gamme de portes de cheminée, de cadres pour carrelage, de vasistas pour modules de verre et de tôles pour la finition de toiture.

Nos produits sont reconnus mondialement pour leur qualité, leur sécurité et leur fiabilité. La croissance de la demande donne des ailes à notre succès

En qualité d’entreprise moderne et orientée sur l’avenir, notre tâche principale est celle de fournir à nos clients des produits haut de gamme, innovants et sûrs et de leur donner ainsi la possibilité d’avoir au long terme du succès sur le marché.

Chaque collaboratrice et chaque collaborateur de la société RUG SEMIN attache la plus grande importance à la satisfaction de nos clients et à un partenariat durable. Pour nous, la formation continue de nos collaborateurs ainsi qu’un environnement de travail moderne et axé sur le personnel représentent la base du succès et de la pérennité de l´entreprise.

Quels que soient les secteurs d’activités, nous relevons le défi de réagir toujours plus rapidement et à des intervalles toujours plus courts aux nouveaux développements et aux nouvelles exigences des marchés.

Nous développons des solutions qui offrent aux planificateurs et entreprises de transformation un maximum de sécurité en terme de technique du plus récent niveau.

Nos collaborateurs compétents et expérimentés sont à votre entière disposition pour vous conseiller personnellement sur les produits de la société RUG SEMIN.

Le savoir-faire de RUG SEMIN :