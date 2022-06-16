ConnexionS'abonner
Trappe de visite sans plaque de plâtre : AluNova

RUG SEMIN

Pour montage sur chantier de plaques de plâtre de 10 mm, avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour, loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité, auto-ajustables, pour montage au mur et au plafond

Avantages produit :

  • Un joint à lèvres en caoutchouc de haute qualité empêche les salissures contenues dans le flux d´air de se déposer au niveau des joints
  • Des bras de retenue de sécurité auto-ajustables pour toutes les dimensions offrent une sécurité maximale
  • AluNova sans plaque pour montage au mur et au plafond
  • Avec joint à lèvres en caoutchouc - pour montage sur chantier de plaques de plâtre de 10 mm
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Taille A x B (V) : 200 x 200 - 300 x 300 - 400 x 400 - 500 x 500 - 600 x 600
Dim. d’encastrement A1 x B1 : 200 x 200 - 300 x 300 - 400 x 400 - 500 x 500 - 600 x 600
Dim. extérieures A2 x B2 : 239 x 239 - 339 x 339 - 439 x 439 - 539 x 539 - 639 x 639
Largeur int. A3 x B3 : 191 x 191 - 291 x 291 - 391 x 391 - 491 x 491 - 591 x 591
Profondeur T1 : 10,5
Profondeur T2 : 31
Poids (kg) : 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 0,9

Matériaux

  • Aluminium

Divers

RUG SEMIN GMBH, fondée initialement en 1924 sous le nom Riegelhof & Gärtner, est le leader européen incontournable des fabricants de trappes de visite et de portes d’inspection.
RUG SEMIN GMBH, désormais placée sous l’égide du groupe français SEMIN SAS, investit toujours plus le marché de la construction sèche, grâce à l’expérience et l’expertise de son personnel de Langen.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
RUG SEMIN - Batiweb

Pittlerstraße 21
63225 Langen
Allemagne

