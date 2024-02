PRB COLLE HP R&D : mortier colle amélioré déformable éco-conçu

La gamme R&D continue de se développer avec l’arrivée de ce nouveau produit, PRB COLLE HP R&D. Ce mortier colle amélioré déformable est utilisable sur les murs et sols intérieurs et extérieurs, pour les constructions neuves et les rénovations.

Proposé en sac papier PEFC (issu de forêts gérées durablement) de 25kg, le PRB COLLE HP R&D est un produit éco-conçu permettant de réduire son empreinte carbone.

Conçu pour le collage de revêtements céramiques et assimilés, il peut s’utiliser sur les murs et les sols aussi bien en intérieur qu’en extérieur pour des travaux neufs et de rénovation.

Cette colle compatible avec les planchers chauffants a également une très bonne résistance au glissement et peut s’utiliser pour coller des carreaux de grands formats. Ce mortier colle peut également être utilisé pour les piscines et bassins privatifs ou publics.

Sans poussière, le PRB COLLE HP R&D est composé de liants hydrauliques éco-conçus, de charges minérales, de résine plastifiante à haut pouvoir mouillant et d’adhérence et s’adjuvants spécifiques.