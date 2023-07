PRB PLANIFIBRE : mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation Locaux P4S

Le PRB PLANIFIBRE est un mortier de ragréage fibre pour locaux à trafic intense et pour la rénovation de sols anciens. Le produit est donc particulièrement adapté à la rénovation.

Il est compatible sur tous les sols chauffants. Il possède de très hautes performances pour les locaux à fort trafic. Sa prise et son durcissement sont rapides. Finition lisse et soignée.



Avantages produit :

Jusqu’à 30 mm en une seule passe

Particulièrement adapté à la rénovation

Compatible tous sols chauffants

Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)

Pompable