PRB MORTIER PAYSAGER : micro mortier pour la réalisation de structures décoratives
Ce micro-mortier est idéal pour la réalisation de structures décoratives. Reconstituer des paysages, du relief, des formes variées… Avec PRB MORTIER PAYSAGER vous pouvez modeler et colorer une réalisation pour avoir un effet réel.
Le produit bénéficie des avantages suivants :
- Réalisation d’éléments structurels décoratifs tels que faux rochers, dressage de murs, modelages, paysages, formes diverses
- Restauration et réparation de pierres naturelles dures
- S’applique en forte épaisseur jusqu’à 15 cm
- Résistant et souple
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible en sac de 25kg.
Consommation : 17 kg/m²/cm d’épaisseur.
Couleur : gris (autres couleurs nous consulter)
Conservation : 12 mois
Familles d'ouvrage
- Sports et loisirs
