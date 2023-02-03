ConnexionS'abonner
PRB MORTIER PAYSAGER : micro mortier pour la réalisation de structures décoratives

PRB Produits de revêtement du bâtiment

Ce micro-mortier est idéal pour la réalisation de structures décoratives. Reconstituer des paysages, du relief, des formes variées… Avec PRB MORTIER PAYSAGER vous pouvez modeler et colorer une réalisation pour avoir un effet réel.

Le produit bénéficie des avantages suivants :

  • Réalisation d’éléments structurels décoratifs tels que faux rochers, dressage de murs, modelages, paysages, formes diverses
  • Restauration et réparation de pierres naturelles dures
  • S’applique en forte épaisseur jusqu’à 15 cm
  • Résistant et souple

Disponible en sac de 25kg.
Consommation : 17 kg/m²/cm d’épaisseur.
Couleur : gris (autres couleurs nous consulter)
Conservation : 12 mois

  • Sports et loisirs
PRB Produits de revêtement du bâtiment

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe...

16 Rue de la Tour
85150 Les Achards
France

Plus d'informations


