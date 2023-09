Réglementation incendie dans les logements - SEC11

Catégorie : Formation continue

Les grands principes de la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation sont régis par le Code de l'urbanisme, le Code de la construction et de l'habitation et l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié par l'arrêté du 18 août 1986 et l'arrêté du 19 juin 2015.

La sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation est un sujet majeur qui consiste à définir les mesures de prévention du risque propres à réduire les probabilités qu'un incendie ne survienne et à limiter le développement d’un feu et sa propagation en cas de survenance, afin de protéger les personnes en danger et faciliter l’intervention de services de secours.



Objectifs :

Maîtriser les principes fondamentaux de sécurité incendie dans les logements en neuf et en rénovation.

Identifier la réglementation applicable aux logements.

Savoir rechercher une information relative à la réglementation.

Identifier les responsabilités juridiques.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations, Sécurité Montant : 990 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’oeuvre - Entreprises de Bâtiment - Industriels - Bureaux de contrôles - Responsables et agents de sécurité - Enseignants et formateurs - Plus généralement, toute personne souhaitant se familiariser avec la réglementation incendie dans les logements.

Programme :