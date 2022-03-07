ConnexionS'abonner
Résine d'injection FIS V Zero

FISCHER

La résine fischer FIS V Zero, grâce à une formulation innovante et unique, offre une sécurité maximale pour les personnes et l'environnement. 

Limiter l’impact des produits utilisés dans l’industrie, la construction, la décoration... sur l’environnement et la santé des personnes devient une vraie nécessité. 

Elle répond aux exigences les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail et est exempte de symboles de danger. 

FIS V Zero est agréée pour les fixations dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie et pour la reprise de fers à béton. 

Des applications spéciales, telles que l'ancrage dans des forages inondés, ainsi que l'installation à des températures de -10 à 40 ° C, sont réglementées dans l'agrément et offrent une flexibilité maximale dans toutes les conditions météorologiques.


 

Formule chimique brevetée, sans peroxyde de benzoyle
Ne nuit pas à l’environnement et à la santé des utilisateurs.
Universelle, polyvalente et aussi performante qu’une résine traditionnelle

Matériaux

  • Résine

Première résine d’injection sans substances dangereuses

  • Autre
