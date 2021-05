D’une entreprise d’ateliers souabes à une entreprise de taille moyenne active à l’échelle internationale, c’est ainsi que l’on peut décrire le développement du groupe FISCHER d’entreprises depuis sa fondation il y a 70 ans.



La caractéristique de l’entreprise est sa puissance d’innovations, qui a conduit à plusieurs reprises non seulement au développement de nouveaux produits, mais aussi à l’ouverture de nouveaux domaines d’activité.



Aujourd’hui, ce sont les divisions commerciales fischer systèmes de fixation, fischer Automotive, fischertechnik, fischer Consulting et LNT Automation.



Les progrès rapides dans presque tous les domaines de la technologie, le bouleversement des conditions sociales et surtout la mondialisation de l'économie tant citée : tels sont les mots qui définissent notre ère de changement constant. Une entreprise comme la nôtre qui prétend être à la pointe de ses segments commerciaux dans le monde ne peut échapper à ce changement.



Nous avons assumé ce rôle de gestion. À travers toutes les frontières de département, de zone et de pays, nous améliorons les processus, vers la production de synchronisation et une entreprise allégée.