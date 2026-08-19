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fischer développe des solutions de fixation et d’ancrage destinées aux professionnels du bâtiment, aux industriels et aux particuliers. L’entreprise propose une large gamme de chevilles métalliques et nylon, fixations chimiques, vis, systèmes de supportage et accessoires adaptés au béton, à la maçonnerie, au bois, aux matériaux creux et aux supports isolés.

fischer répond également aux besoins des chantiers techniques avec des solutions pour les façades ventilées, l’isolation, les installations sanitaires, les réseaux électriques, la protection coupe-feu et le montage de panneaux photovoltaïques. Son catalogue comprend aussi des produits pour la rénovation, le renforcement des structures et les travaux de perçage, de découpe et de fixation.

En complément de ses produits, fischer accompagne les professionnels grâce à un support technique, des formations aux techniques de fixation et des outils numériques de sélection et de dimensionnement des ancrages. Ces services permettent de choisir une solution adaptée aux contraintes de chaque projet de construction ou de rénovation