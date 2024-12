Doublifix, un système d'isolation pensé pour les artisans

Conçu pour être plus rapide, économique et écologique, Doublifix tend à réinventer l'isolation intérieure. Développé par Hirsch Isolation et fischer, ce système innovant combine simplicité de pose et performances thermiques.

Dans un secteur du bâtiment où les innovations s'imposent comme des réponses nécessaires à la fois aux enjeux écologiques et économiques, Hirsch Isolation et fischer proposent Doublifix, un nouveau système d'isolation intérieure. Simplifier le système de pose Doublifix repose sur une idée simple : éliminer les structures métalliques traditionnellement utilisées pour poser l’isolation intérieure. Concrètement, l’isolant en polystyrène expansé (PSE) est directement fixé au mur grâce à un kit spécialement conçu sans nécessiter de fourrures verticales ni de montants. Seules deux cornières suffisent, en haut et en bas du mur, pour maintenir l’ensemble. Ce système inédit, combiné à la possibilité d’utiliser des plaques de plâtre standards du marché, promet une installation plus rapide et économique pour les artisans. Outre sa simplicité de pose, Doublifix une résistance thermique atteignant 5,30 m2/KW (pour des panneaux de 160 mm), et s’inscrit ainsi dans les exigences de la RE2020. Sur le plan acoustique, il améliore l’isolation sonore, notamment sur des murs en béton ou en briques maçonnées. Le système se distingue également par son empreinte écologique. En supprimant les ossatures métalliques, il réduit les émissions de carbone liées au processus d'installation. Les panneaux en PSE, fabriqués localement dans cinq usines françaises, sont entièrement recyclables. Pour aller plus loin, une version à empreinte carbone améliorée (PSE ECA), produite à partir de matières premières issues de la biomasse, est disponible. Doublifix vise principalement les maisons individuelles, les logements collectifs en parties privatives et certains bâtiments non résidentiels. Il s’adapte à une grande variété de supports, qu’il s’agisse de constructions neuves ou rénovations. Marie Gérald Photo de Une : ©Doublifix