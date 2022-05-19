ConnexionS'abonner
Rouleaux antigouttes Extra ROTA LOTEX 18

CIRET FRANCE

Une absorption et une restitution de la peinture nettement plus élevées, le traitement LoTex permet d’atteindre des résultats hors pair et d’accroître significativement les superficies traitées.

Polyamide tissé 18 mm. Excellente absorption et restitution de la peinture, grande facilité de nettoyage grâce au revêtement LoTex®. Excellente résistance des fibres pour une durée de vie particulièrement élevée.

Pas de pertes de fibres même en cas d’utilisation prolongée. Anti-projection. Toutes peintures semi-épaisses à fluides, surfaces irrégulières. Recommandé pour les peintures cationiques.

Avantages produit :

  • Excellente absorption et restitution de la peinture
  • Anti-projection
  • Pas de perte de fibres
  • Très résistant à l’usure
  • Nettoyage facile

La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.

Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gamme : Rota Lotex
Surface à peindre : Irrégulière
Phase(s) peintures intérieures : Aqueuse, Solvant
Finition(s) peintures intérieures : Mate, Satinée
Impression / Sous-couche : Support irrégulier
Aspect film peinture : Poché
Viscosité peinture : Moyenne

Matériaux

  • Polyamide tissé

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
