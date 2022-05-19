Rouleaux antigouttes Extra ROTA LOTEX 18

Une absorption et une restitution de la peinture nettement plus élevées, le traitement LoTex permet d’atteindre des résultats hors pair et d’accroître significativement les superficies traitées.

Polyamide tissé 18 mm. Excellente absorption et restitution de la peinture, grande facilité de nettoyage grâce au revêtement LoTex®. Excellente résistance des fibres pour une durée de vie particulièrement élevée.

Pas de pertes de fibres même en cas d’utilisation prolongée. Anti-projection. Toutes peintures semi-épaisses à fluides, surfaces irrégulières. Recommandé pour les peintures cationiques.

Avantages produit :

Excellente absorption et restitution de la peinture

Anti-projection

Pas de perte de fibres

Très résistant à l’usure

Nettoyage facile

La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.

Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).