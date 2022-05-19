Ruban de masquage MULTI-MASQ

Ruban de masquage multi-usage, excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces.

Avantages produit :

Excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces

Ruban ultra-fin et stable pour la réalisation de lignes droites de peinture

Polyéthylène renforcé, résiste aux contraintes élevées lors des travaux intérieurs et extérieurs d‘enduit et de peinture

Masquage sans laisser de traces de colle jusqu’à 90 jours

Facile à dérouler et repositionnable

Découpage facile à la main



La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.

Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).