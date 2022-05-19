Ruban de masquage MULTI-MASQ
Ruban de masquage multi-usage, excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces.
Facile à dérouler, repositionnable, découpage facile à la main. Masquage sans laisser de traces de colle jusqu’à 90 jours.
Polyéthylène renforcé, résiste aux contraintes élevées lors des travaux intérieurs et extérieurs d‘enduit et de peinture.
Avantages produit :
- Excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces
- Ruban ultra-fin et stable pour la réalisation de lignes droites de peinture
- Polyéthylène renforcé, résiste aux contraintes élevées lors des travaux intérieurs et extérieurs d‘enduit et de peinture
- Masquage sans laisser de traces de colle jusqu’à 90 jours
- Facile à dérouler et repositionnable
- Découpage facile à la main
La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.
Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Gamme : Ruban de masquage
Coloris : Orange
Epaisseur du ruban : 0,105 mm
Type de colle : Acrylique
Puissance d'adhésion : Moyenne
Utilisation : Intérieure et extérieure
Température d'application (1h max.) : 70°C
Résistance aux UV, temps d'application maximum : 90 jours
Surfaces : Supports lisses
Type de travaux : Peintures et crépis intérieur et extérieur
Qualité : PREMIUM
Surfaces-sous-cat : Lisses
Matériaux
- Polyéthylène
