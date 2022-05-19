ConnexionS'abonner
Ruban de masquage MULTI-MASQ

CIRET FRANCE

Ruban de masquage multi-usage, excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces.

Facile à dérouler, repositionnable, découpage facile à la main. Masquage sans laisser de traces de colle jusqu’à 90 jours.

Polyéthylène renforcé, résiste aux contraintes élevées lors des travaux intérieurs et extérieurs d‘enduit et de peinture.

Avantages produit :

  • Excellente adhérence sur les supports lisses sans abîmer les surfaces
  • Ruban ultra-fin et stable pour la réalisation de lignes droites de peinture
  • Polyéthylène renforcé, résiste aux contraintes élevées lors des travaux intérieurs et extérieurs d‘enduit et de peinture
  • Masquage sans laisser de traces de colle jusqu’à 90 jours
  • Facile à dérouler et repositionnable
  • Découpage facile à la main
     

La société CIRET FRANCE a été créée en 1988. Initialement fabriquant de rouleaux à peindre, CIRET FRANCE produit aujourd’hui une gamme complète d’outillage pour les peintres professionnels.

Ses quatre marques couvrent l’ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture (ROTA, KANA, MASQ, PREP).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gamme : Ruban de masquage
Coloris : Orange
Epaisseur du ruban : 0,105 mm
Type de colle : Acrylique
Puissance d'adhésion : Moyenne
Utilisation : Intérieure et extérieure
Température d'application (1h max.) : 70°C
Résistance aux UV, temps d'application maximum : 90 jours
Surfaces : Supports lisses
Type de travaux : Peintures et crépis intérieur et extérieur
Qualité : PREMIUM
Surfaces-sous-cat : Lisses

Matériaux

  • Polyéthylène

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

